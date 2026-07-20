Triumph Aktie
ISIN: JP3635460003
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20.07.2026 12:00:00
heise+ | Triumph Tracker 400 im Test: Agiler Einzylinder für die Landstraße
Triumph erweitert seine 400er-Modellreihe um die Tracker 400. Im Test überzeugt das minimalistische A2-Motorrad mit leichtfüßigem Handling. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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