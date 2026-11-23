IPS Aktie
WKN: A0BLT2 / ISIN: JP3104980002
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23.11.2026 12:00:00
heise+ | Vergleichstest: Gaming-Displays mit OLED-, VA- und IPS-Panel für 300 Euro
OLED-Displays gelten als das Nonplusultra für Gamer, doch stimmt das auch bei günstigen Modellen? Zwei schnelle Monitore mit VA- und IPS-Panel halten dagegen.
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