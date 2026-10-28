heise+ | Vibe-Coding statt Abo-Falle: Wie KI Adobe & Microsoft Konkurrenz macht

Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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28.10.2026 10:30:00
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
27.10.26
|Anthropic-Börsengang und Microsoft-Jobabbau befeuern Angst vor KI-Blase (Spiegel Online)
|
27.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: Microsoft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
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|Microsoft Corp.
|476,65
|-0,34%
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