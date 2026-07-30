IMAX Aktie

IMAX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

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30.07.2026 07:30:00

heise+ | Von IMAX bis Ultra Panavision: Warum Filme schwarze Balken haben

Warum passen Filme eigentlich nie richtig auf den Bildschirm? Unsere Reise durch die Filmgeschichte erklärt die technischen und wirtschaftlichen Hintergründe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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