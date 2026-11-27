Check24 Aktie
WKN DE: NETCH2 / ISIN: NET00CHECK24
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27.11.2026 13:30:00
heise+ | Vorsicht, Kunde: Check24 verkauft Mietwagenschutz als Versicherung
Check24 hakte den Schutz ohne Selbstbeteiligung unter „Versicherungsschutz“ ab. Nach einem Unfall wartete ein Kunde zehn Monate auf sein Geld.
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