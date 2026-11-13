Canon Aktie
WKN: 853055 / ISIN: JP3242800005
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13.11.2026 14:00:00
heise+ | Vorsicht, Kunde: Kamera in der Packstation weg, Canon unterstellt Fälschung
Eine Kamera verschwindet auf dem Weg zur Garantiereparatur. Den Einlieferungsbeleg hat DHL verschickt. Trotzdem gilt der Kunde als Fälscher.
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Analysen zu Canon Inc.
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