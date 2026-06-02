Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
02.06.2026 12:45:00
heise+ | Vorsicht Kunde: Kein Ersatz für Transportschaden bei Dell
Für eventuelle Transportschäden haftet in der Regel der Verkäufer und muss auf Verlangen Ersatz liefern. Bei Dell ist das offenbar nicht selbstverständlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
02.06.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 schließt im Plus (finanzen.at)
|
01.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start leichter (finanzen.at)
|
29.05.26
|Dell-Aktie springt zweistellig nach oben: KI-Boom beflügelt - Ausblick erhöht (dpa-AFX)
|
29.05.26
|AKTIE IM FOKUS 4: Starke Zahlen und höhere Ziele katapultieren Dell nach oben (dpa-AFX)
|
29.05.26
|Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.05.26