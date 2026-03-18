heise+ | Vorstellung BMW i3: Die Neuerfindung des 3ers

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BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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18.03.2026 11:00:00

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BMW schlägt mit dem i3 ein neues Kapitel seiner 3er-Reihe auf. Technisch ist vieles vom iX3 bekannt, deshalb aber kaum weniger beeindruckend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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