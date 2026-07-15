Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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15.07.2026 12:00:00
heise+ | VW ID. Cross vorgestellt: Kleines E-SUV mit großer Chance
Die Erwartungen an den ID. Cross sind gewaltig, denn VW hat in diesem Segment einiges nachzuholen. Die Chance auf einen Erfolg stehen allerdings nicht schlecht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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