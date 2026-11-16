Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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16.11.2026 07:00:00
heise+ | VW ID. Polo im Test: Die Neuinterpretation des VW Golf
Der ID. Polo hinterlässt das typische VW-Gefühl. Er ist in fast jeder Hinsicht gut und im Vergleich auch fair bepreist. Im Test zeigt er nur wenige Schwächen.
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