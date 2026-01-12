SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
12.01.2026 07:30:00
heise+ | VW ID.3: Das müssen Sie für mehr Leistung und Reichweite bezahlen
Schon in der Basis kommt der ID.3 388 km weit und leistet 125 kW. Andere Varianten bieten noch mehr, mit teils großen Auswirkungen auf die monatlichen Kosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!