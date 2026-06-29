Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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29.06.2026 07:00:00
heise+ | VW ID.7 Tourer Pro im Test: Das Basismodell ist die schlauere Wahl
Der VW ID.7 gehört zu den gefragtesten E-Autos in Deutschland. Reicht das Basismodell oder ist der Schritt zur größeren Batterie sinnvoll?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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