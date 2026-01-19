Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

19.01.2026 07:00:00

heise+ | VW Tiguan eHybrid im Test: beliebt, praktisch, gut - und dennoch unter Druck

Rund ein Vierteil aller Tiguan wird als PHEV verkauft, und es ist eines der beliebtesten Modelle des Konzerns. Was macht ihn zum Bestseller?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

07:21 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Volkswagen Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
09.01.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 96,34 -4,80% Volkswagen (VW) AG Vz.
Volkswagen (VW) St. 97,95 -3,02% Volkswagen (VW) St.

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX und DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

