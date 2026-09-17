KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.09.2026 15:00:00
heise+ | Warum KI die Business Intelligence nicht ersetzt, sondern neu definiert
„Chat with your data“ verändert BI: KI erklärt Daten, generiert Abfragen und macht Analysen zugänglicher. Das ist Evolution statt Ende der BI.
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