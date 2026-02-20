KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
20.02.2026 13:30:00
heise+ | Warum lebende Hirnzellen das Energieproblem der KI lösen könnten
Organoide aus menschlichen Neuronen reagieren lernfähig und benötigen nur ein Tausendstel der Energie von KI-Modellen. Man kann sie bereits ausprobieren. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!