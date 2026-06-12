ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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12.06.2026 15:00:00
heise+ | Warum Microsofts Umgang mit Zero-Day-Veröffentlichungen Vertrauen zerstört
Microsoft begibt sich in einen wenig rational wirkenden Zwist mit einem Sicherheitsforscher und verspielt dabei das restliche Vertrauen der Security-Community.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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