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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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27.03.2026 15:40:00
heise+ | Was Sie bei der Erweiterung einer PV-Anlage beachten müssen
Mehr Solarstrom vom eigenen Dach klingt verlockend. Doch eine PV-Erweiterung bringt Fragen zur Vergütung, Technik und zu Fristen mit sich. Ein Leitfaden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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