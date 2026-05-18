KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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18.05.2026 15:00:00

heise+ | Wenn KI-Agenten Ihr Geld ausgeben: So soll Agentic Commerce funktionieren

Bequem oder gefährlich? Wenn Software Produkte auswählt und bezahlt, geben Nutzer Kontrolle ab. Wir erklären die Technik dahinter und zeigen Risiken auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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