Exabyte Aktie
WKN DE: A0HHK0 / ISIN: US3006152009
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30.09.2026 13:30:00
heise+ | Wie das CERN Forschungsdaten im Exabyte-Maßstab speichert
Die riesigen Detektoren im Teilchenbeschleuniger erzeugen jede Sekunde Datenmengen im zweistelligen Terabyte-Bereich. Nur ein kleiner Teil dient der Forschung.
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