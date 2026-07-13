Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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13.07.2026 17:30:00
heise+ | Wie Fahrzeughersteller BYD bald Toyota und VW vom Thron stoßen will
Der chinesische Tech-Konzern BYD will Toyota und VW vom Treppchen schubsen. Wie ernst die Vision zu nehmen ist, zeigt ein Besuch mit Testfahrt in Shenzhen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|9,30
|-2,51%
|Toyota Motor Corp.
|15,20
|-1,00%
|Volkswagen (VW) St.
|73,05
|0,90%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,38
|0,59%
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