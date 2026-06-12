Bots Aktie
WKN DE: A2P897 / ISIN: PRU0R13K1088
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12.06.2026 09:00:00
heise+ | Wie KI-Bots unsere Einsamkeit füllen und Tech-Konzerne das ausnutzen
Wir chatten mit Bots, als wären sie echte Freunde. Doch KI hat kein Bewusstsein. Soziologin Christiane Varga erklärt, warum Tech-Konzerne genau darauf setzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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