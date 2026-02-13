KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
13.02.2026 15:00:00
heise+ | Wie KI-Slop die Glaubwürdigkeit des Journalismus bedroht
Selbst News-Profis fallen schon mal auf KI-Manipulationen herein oder produzieren um Inhalte selbst mit KI. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit von Journalismus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
