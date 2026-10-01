KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.10.2026 15:00:00
heise+ | Wie Testfallgenerierung mit KI auch im regulativen Umfeld gelingt
Fresenius Medical Care und imbus zeigen in einem Proof of Concept, wie ein RAG-System die Testfallerstellung für Medizintechnik-Software effizienter gestaltet.
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