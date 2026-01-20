SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
20.01.2026 11:50:11
heise+ | Worauf Sie beim Wechsel zu Glasfaser achten sollten
Glasfaser lohnt sich, doch beim Wechsel gibt es oft Ärger mit Vertrieblern, Baufirmen oder Vertragsklauseln. Was Sie wissen sollten und wie Sie sich wehren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!