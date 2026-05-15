Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
15.05.2026 16:07:00
heise+ | Xbox-Controller reparieren: Buttons reinigen, Stick-Drift mindern
Wenn am Xbox-Controller Tasten klemmen oder Figuren von selbst loslaufen, helfen oft einfache Handgriffe. Wir zeigen, wie Sie die Probleme schnell beheben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
15.05.26
|Verluste in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
15.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Einstieg des Investors Ackman küsst Microsoft wach (dpa-AFX)
|
15.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
|
14.05.26