Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
26.10.2026 13:30:00
heise+ | XXL-Tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra im Test
Wer ein richtig großes und flottes Tablet braucht, findet es bei Samsung. Der Preis für das Galaxy Tab S12 Ultra ist allerdings happig.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Samsung präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.26
|KI-Aktien im Sinkflug: Was hinter dem Einbruch bei Samsung, SK hynix und Softbank steckt (finanzen.at)
|
08.10.26
|Samsung: Elektronikkonzern meldet höchsten Gewinn eines Techkonzerns überhaupt (Spiegel Online)
|
08.10.26
|Samsung meldet Rekordgewinn: Erwartungen bremsen die Aktie (finanzen.at)
|
08.10.26
|Samsung mit Rekordergebnis dank sprunghaft anziehender Speicherchippreise (dpa-AFX)
|
08.10.26
|MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten - Samsung unter Druck (Dow Jones)
|
08.10.26
|Samsung profit surges ninefold to $80bn on AI chip demand (Financial Times)
|
02.09.26
|Datteln gegen Samsung: Kleinstadt verliert vor Gericht gegen Großkonzern (Spiegel Online)
Analysen zu Samsung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|65,21
|54,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen werden freundlich erwartet. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.