Yamaha Aktie
WKN: 855314 / ISIN: JP3942600002
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05.11.2026 07:00:00
heise+ | Yamaha XSR 900 im Test: Ein Sportgerät, getarnt als Retro-Bike
Die Yamaha XSR 900 kombiniert den bewährten Dreizylinder mit dem Stil der 80er-Jahre. Wer Spaß auf der Landstraße schätzt und gern auffällt, sitzt hier richtig.
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