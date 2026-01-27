KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
27.01.2026 12:00:00
heise+ | Zukunft der Psychotherapie: Diagnose durch KI-Daten
Datengetriebene Diagnosen, Therapien und Forschung sind in der Seelengesundheit Exoten. Ein Experte der Charité erklärt, warum sich das bald ändern könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
