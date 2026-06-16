KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.06.2026 06:00:00
heise+ | Zulassung KI-basierter Assistenzsysteme: Suggestion des autonomen Fahrens
Statt auf Level 3, 4 und 5 zu setzen, forciert die Industrie KI-basierte Assistenten, die günstiger sind, mutmaßlich viel können, aber überwacht werden müssen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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