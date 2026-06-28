Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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28.06.2026 13:00:00
heise-Angebot: Agentic AI: Konferenz zu Legacy-Migration und den Herausforderungen fürs Team
Die betterCode() Agentic AI widmet sich aktuellen Themen zu KI-gestützter Softwareentwicklung. Im Oktober stehen Legacy-Modernisierung und Teamarbeit im Fokus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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