heise-Angebot: betterCode() .NET 11.0: Die wichtigsten Updates und .NET in Zeiten von KI

KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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10.11.2026 08:00:00
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Die Online-Konferenz bringt sechs Expertenvorträge zu .NET 11.0. Zum Abschluss gibt es eine Frage- und Diskussionsrunde zu .NET 11.0 in Zeiten von KI.
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