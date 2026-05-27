heise-Angebot: CLC 2026: KI-Agenten, Platform Engineering und Software Delivery im Fokus

KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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27.05.2026 08:00:00
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Die CLC 2026 vom 10. bis 12. November bietet Workshops und Vorträge zu KI-gestützter Softwareentwicklung, DevEx, Platform Engineering und Kubernetes-Betrieb.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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