heise-Angebot: c’t KI-Wissen 2026: Vibe-Coding, KI-Slop und die Zukunft der Arbeit

KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.07.2026 12:00:00
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Wie sinnvoll ist KI im Job, beim Coden und Einkaufen? Wo verdichtet sie Arbeit, statt Fachkräfte zu entlasten? Antworten gibt das neue Sonderheft der c't.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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