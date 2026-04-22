Atari Aktie
WKN DE: A0NEZJ / ISIN: FR0010478248
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22.04.2026 08:00:00
heise-Angebot: c’t Retro: Sonderheft über C64, Amiga und Atari ST
In den Achtzigern begann die Ära der Heimcomputer, C64, Amiga und Atari ST kamen in viele Haushalte. Wir haben Wissen zum Entstauben und Restaurieren gesammelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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