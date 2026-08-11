heise-Angebot: Horizons by heise Online-Meetup: Zwischen KI und Klischees

KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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11.08.2026 12:00:00

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit einem kleinen Plus. Unterdessen verbuchte der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
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