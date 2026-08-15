Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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15.08.2026 13:00:00
heise-Angebot: Impact Labs: Workshopreihe für Frauen in IT-Berufen startet
Zwei Online-Workshops im Oktober und Dezember behandeln das Auftreten in Tech-Teams und Verhandlungsführung – in Gruppen von höchstens 20 Personen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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