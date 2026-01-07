SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
07.01.2026 14:00:00
heise-Angebot: iX-Workshop: Einführung in die SAP Business Technology Platform (BTP)
Lernen Sie, wie Sie mit SAP BTP Anwendungen entwickeln, Schnittstellen integrieren und Geschäftsprozesse optimieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu SAP SE
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE (spons. ADRs)
|206,00
|1,98%
|SAP SE
|206,35
|1,50%