SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
15.04.2026 14:00:00
heise-Angebot: iX-Workshop: Einführung in die SAP Business Technology Platform (BTP)
Lernen Sie, wie Sie mit SAP BTP Anwendungen entwickeln, Schnittstellen integrieren und Geschäftsprozesse optimieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
16.04.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)