heise-Angebot: iX-Workshop: Einführung in die SAP Business Technology Platform (BTP)

SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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12.08.2026 14:00:00

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28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP Buy UBS AG
27.07.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.
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