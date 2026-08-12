heise-Angebot: iX-Workshop: Einführung in die SAP Business Technology Platform (BTP)

SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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12.08.2026 14:00:00
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Nachrichten zu SAP SE
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13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus (finanzen.at)
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13.08.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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13.08.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
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13.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
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13.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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13.08.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
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13.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
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|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
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|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
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|02.07.26
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|11.06.26
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.