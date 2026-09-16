Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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16.09.2026 10:00:00

heise-Angebot: iX-Workshop: IT-Umgebungen mit Microsoft Defender XDR vor Angriffen schützen

iX-Workshop: Cyberabwehr mit <a href=Microsoft Defender XDR" />

XDR ist ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Sicherheitsstrategien ‒ Prävention, Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen mit Microsoft Defender XDR.

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