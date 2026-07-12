heise-Angebot: iX-Workshop: KI-Methoden und -Werkzeuge für die IT-Sicherheit

KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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12.07.2026 10:00:00

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
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