heise-Angebot: iX-Workshop: Microsoft Purview - Daten klassifizieren und schützen

Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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04.09.2026 14:00:00
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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04.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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03.09.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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03.09.26
|Microsoft challenges data centre costs after pledging to protect ratepayers (Financial Times)
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03.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
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|13.08.26
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|31.07.26
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|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
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|03.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|30.07.26
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|Microsoft Corp.
|430,60
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Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.