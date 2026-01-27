Praktiker Aktie
WKN: A0F6MD / ISIN: DE000A0F6MD5
|
27.01.2026 14:00:00
heise-Angebot: iX-Workshop IT-Grundschutz-Praktiker mit Zertifikat
Erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Praxis der IT-Grundschutz-Methodik des BSI. Mit anschließender Prüfung und Zertifizierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Praktiker AG
|Keine Nachrichten verfügbar.