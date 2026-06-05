heise-Angebot: Jetzt in der Make 3/26: Himmelswächter mit Raspberry Pi und PiCam

Raspberry PI Holdings Aktie
WKN DE: A40FLP / ISIN: GB00BS3DYQ52
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05.06.2026 08:00:00
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Aus überschaubarer Hardware und freier Software entsteht ein System, das vollautomatisch aufzeichnet, was über unseren Köpfen geschieht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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