Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
|
12.12.2025 10:00:00
heise-Angebot: Konferenz zu Produktorganisation: Organizing for Impact mit Online-Workshop
Die Online-Konferenz im März 2026 vernetzt Menschen, die Strukturen verändern und Wirksamkeit stärken wollen – mit Impulsen zu Führung, KI und Zusammenarbeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
