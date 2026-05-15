KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
15.05.2026 08:00:00
heise-Angebot: Last Call: KI und Data Science im Unternehmen - von Rohdaten zu Erkenntnissen
In fünf Sessions lernen Teilnehmende ab dem 03.06., wie sie KI und Data Science einsetzen, um Datenquellen effektiv zu erschließen und Strategien abzuleiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!