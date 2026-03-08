Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
|
08.03.2026 13:00:00
heise-Angebot: Last Call zur inside Agile Impact 2026: Organisationen wirksam gestalten
Am 17. März zeigt die inside Agile Impact 2026, wie Organisationen Wirkung entfalten und Strukturen zukunftsfähig gestalten können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!