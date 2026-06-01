KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.06.2026 12:00:00
heise-Angebot: Letzter Aufruf zur iX-Konferenz: Software und KI-Projekte praxisnah testen
Die Online-Konferenz zeigt am 8. Juni, wie sich Softwarequalität im KI‑Zeitalter sichern lässt – modernes Testen von und mit künstlicher Intelligenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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