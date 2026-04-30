Innovation Aktie
WKN DE: A2DJHB / ISIN: JP3147900009
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30.04.2026 08:00:00
heise-Angebot: Medizintechnik zwischen Innovation und Regulierung auf der MedConf 2026
Auf der MedConfbye heise geht es um die Entwicklung von Medizintechnik im Spannungsfeld zwischen Innovation, Qualitätsmanagement, Security und Regulierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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