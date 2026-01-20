Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
20.01.2026 08:00:00
heise-Angebot: Microsoft-Cloud-Security: Drei kostenlose Tools, die jeder Admin kennen sollte
M365 ist kein Security-Highlight. Firmen und Behörden sollten deshalb ihre Cloud-Dienste prüfen und optimieren. Das Webinar gibt dazu den Schnelleinstieg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Microsoft Corp.
16.01.26
|Microsoft-Aktie gewinnt: OpenAI bereitet Integration von Anzeigen bei ChatGPT vor (dpa-AFX)
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
15.01.26
|Microsoft-Aktie gibt nach: Kartell-Ärger in der Schweiz (dpa-AFX)
14.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
14.01.26
|Microsoft-Aktie tiefer: Neue Initiative geht einige Kritikpunkte an KI-Infrastrukturprojekten an (finanzen.at)
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.at)
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
14.01.26
|Schlag gegen Cyberkriminelle in Deutschland (dpa-AFX)
Analysen zu Microsoft Corp.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
